Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1677 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1677 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе SINCONA AG за 2900 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность F
Цена
1963 $
Цена в валюте аукциона 1550 GBP
Где продать?
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