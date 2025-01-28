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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1677 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

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Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1677 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе SINCONA AG за 2900 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность F
Цена
1963 $
Цена в валюте аукциона 1550 GBP
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 12, 2002
Великобритания 1 гинея 1677 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 12, 2002
Продавец Heritage
Дата 12 января 2002
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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