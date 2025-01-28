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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1677 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 3 пенса 1677 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса 1677 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: numiscorner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1677 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1677 на аукционе Stephen Album - December 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 декабря 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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