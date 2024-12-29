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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1677 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1677 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1677 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1677 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 8000 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3006 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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