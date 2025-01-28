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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни без года (1662-1685). Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "I"

Аверс монеты - Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год без года (1662-1685)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1662-1685) года. Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе NOONANS за 300 GBP. Торги состоялись 19 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе NOONANS - July 19, 2023
Продавец NOONANS
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни без года (1662-1685) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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