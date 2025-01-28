Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни без года (1662-1685). Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "I"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год без года (1662-1685)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1662-1685) года. Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе NOONANS за 300 GBP. Торги состоялись 19 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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