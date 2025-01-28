Пенни без года (1662-1685). Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1662-1685) года. Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе NOONANS за 300 GBP. Торги состоялись 19 июля 2023.

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