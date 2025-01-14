Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Монеты Великобритании 1662 года
Золотые монеты
Юнайт без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "XX"
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 64
2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "X"
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 12
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "XXX"
Средняя цена 10000 $
Продажи
1 6
1/2 кроны (Полукрона) 1660-1662 Третий выпуск Обозначение номинала "XXX"
Средняя цена 620 $
Продажи
2 91
1 шиллинг без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "XII"
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 8
1 шиллинг без года (1660-1662) Третий выпуск Обозначение номинала "XII"
Средняя цена 660 $
Продажи
3 71
6 пенсов без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "VI"
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 2
6 пенсов без года (1660-1662) Третий выпуск Обозначение номинала "VI"
Средняя цена 570 $
Продажи
2 61
2 пенса без года (1660-1662) Второй выпуск Обозначение номинала "II"
Средняя цена 250 $
Продажи
6 18
2 пенса без года (1660-1662) Третий выпуск Обозначение номинала "II"
Средняя цена 110 $
Продажи
2 45
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