Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "II"
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 пенса
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 380 GBP. Торги состоялись 4 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Lockdales Auctioneers
Дата 13 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2012
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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