2 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 380 GBP. Торги состоялись 4 июня 2016.

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