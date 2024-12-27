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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "II"

Аверс монеты - 2 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "II" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "II" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 380 GBP. Торги состоялись 4 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе Lockdales Auctioneers - November 13, 2024
Продавец Lockdales Auctioneers
Дата 13 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе Coinhouse - June 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stephen Album - September 22, 2012
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2012
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - December 19, 2007
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - December 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пенса 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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