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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 2 пенса Карла II - Великобритания

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2 пенса 1660

Первый выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) 6 16
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2 пенса 1660

Второй выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) Обозначение номинала "II" 6 18
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2 пенса 1660

Третий выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) Обозначение номинала "II" 2 45
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2 пенса 1660

Год Знак Описание Продажи Продажи
без года (1660-1662) Обозначение номинала "II" 0 7
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2 пенса 1668-1684

Год Знак Описание Продажи Продажи
1668 0 21670 0 61671 0 01672 0 41673 0 51674 0 11675 0 11676 0 11677 0 21678 0 31679 0 281680 0 11681 0 21682 0 11683 0 31684 0 2
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