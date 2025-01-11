Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Серебряные монеты 2 пенса Карла II - Великобритания
2 пенса 1660Первый выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) 6 16
2 пенса 1660Второй выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) Обозначение номинала "II" 6 18
2 пенса 1660Третий выпуск
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) Обозначение номинала "II" 2 45
2 пенса 1660
Год Знак Описание Продажи Продажибез года (1660-1662) Обозначение номинала "II" 0 7
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