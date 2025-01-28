flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1670 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1670 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1670 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1670
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1670 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 63241 проданному на аукционе Heritage Auctions за 78 USD. Торги состоялись 18 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • BAC (2)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Великобритания 2 пенса 1670 на аукционе Aurea - October 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 850 CZK
Великобритания 2 пенса 1670 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1670 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса 1670 на аукционе Heritage - September 18, 2014
Великобритания 2 пенса 1670 на аукционе Heritage - September 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 78 USD
Великобритания 2 пенса 1670 на аукционе HERVERA - May 8, 2012
Продавец HERVERA
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1670 на аукционе Soler y Llach - May 8, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1670 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1670 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть