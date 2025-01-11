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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1670 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1670 Первый тип
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 гинея 1670 Третий тип
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1670 Первый тип
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1670 Второй тип
Средняя цена 610 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1670 Третий тип
Средняя цена 530 $
Продажи
0 85
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1670 Второй тип
Средняя цена 430 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1670
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1670
Средняя цена 70 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1670
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1670
Средняя цена 280 $
Продажи
0 4
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