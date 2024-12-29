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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1670 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1670 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1670 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Davissons Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1670
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1670 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1300 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

Сохранность
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  • Numis.be (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1670 на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1670 на аукционе DNW - June 10, 2015
Продавец DNW
Дата 10 июня 2015
Сохранность XF
Цена
2009 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1670 на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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