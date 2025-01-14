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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1670 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1670 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1670 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1670
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1670 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 27 июня 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность F
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Luna Coins., Ltd. - May 19, 2024
Продавец Luna Coins., Ltd.
Дата 19 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе TimeLine Auctions - May 29, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность G
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Stephen Album - January 25, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 25 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2019
Продавец Spink
Дата 28 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1670 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1670 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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