Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1670 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1670
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1670 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 27 июня 2007.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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