Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1670 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1670
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1670 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1642 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
12244 $
Цена в валюте аукциона 11000 CHF
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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