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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1670 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1670 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1670 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1670
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1670 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1642 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
12244 $
Цена в валюте аукциона 11000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VG
Цена
615 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Roma Numismatics - March 27, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 27 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 10, 2005
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1670 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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