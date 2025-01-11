Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1670 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год 1670
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1670 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 650 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2024.
Сохранность
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