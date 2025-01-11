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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1670 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1670 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1670 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1670
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1670 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 650 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Spink (1)
Великобритания Пенни 1670 на аукционе Höhn - November 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
685 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Великобритания Пенни 1670 на аукционе Katz - June 29, 2023
Продавец Katz
Дата 29 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Великобритания Пенни 1670 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания Пенни 1670 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1670 на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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