Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1670 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1670
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1670 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе SINCONA AG за 80000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
40972 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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