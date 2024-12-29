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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1670 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1670 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1670 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1670
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1670 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе SINCONA AG за 80000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
40972 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Bolaffi - December 3, 2021
Продавец Bolaffi
Дата 3 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 18, 2021
Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Roma Numismatics - July 23, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1670 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1670 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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