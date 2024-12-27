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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1670 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1670 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1670 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1670
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1670 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 21331 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14950 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Spink (4)
  • Stack's (2)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе GINZA - October 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2021
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность AG
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Coins of the Realm - June 27, 2020
Продавец Coins of the Realm
Дата 27 июня 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе TimeLine Auctions - February 24, 2018
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе DNW - November 12, 2015
Продавец DNW
Дата 12 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1670 "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - October 15, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1670 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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