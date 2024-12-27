Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1670 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1670
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1670 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 21331 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14950 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3200 $
Цена в валюте аукциона 3200 USD
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coins of the Realm
Дата 27 июня 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец TimeLine Auctions
Дата 24 февраля 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?
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