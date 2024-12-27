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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1680 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1680 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1680 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1680 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33012 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
Великобритания 2 пенса 1680 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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