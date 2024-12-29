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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1680 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1680 Второй тип
Средняя цена 16000 $
Продажи
1 18
Аверс
Реверс
5 гиней 1680 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 гинеи 1680 Второй тип
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гинея 1680 Четвертый тип
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 гинея 1680 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1680 Второй тип
Средняя цена 960 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1680 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1680 Третий тип
Средняя цена 380 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 крона 1680 Четвертый тип
Средняя цена 340 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1680 Четвертый тип
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1680 Второй тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1680 Второй тип Перья на обеих сторонах
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 пенсов 1680
Средняя цена 100 $
Продажи
1 7
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1680
Средняя цена 65 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пенса 1680
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1680
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1680
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
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