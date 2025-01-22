Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1680 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1680 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1660 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
48974 $
Цена в валюте аукциона 44000 CHF
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
14556 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Где продать?
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