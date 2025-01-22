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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1680 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1680 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1680 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1680 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1660 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
48974 $
Цена в валюте аукциона 44000 CHF
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
14556 $
Цена в валюте аукциона 11000 GBP
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Spink - November 30, 2006
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2006
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1680 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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