Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1680 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1680 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- DNW (3)
- Downies (2)
- Heritage (2)
- Sovereign Rarities (1)
- Spink (10)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
- Status International (1)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1914 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск