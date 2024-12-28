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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1680 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1680 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1680 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1680 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Sovereign Rarities - May 29, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
1914 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
425 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Downies - July 20, 2017
Продавец Downies
Дата 20 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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