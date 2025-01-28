Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1680 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1680 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 5200 GBP. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 24 октября 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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