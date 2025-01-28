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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1680 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1680 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1680 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1680 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 55 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 5200 GBP. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - October 24, 2024
Продавец Heritage
Дата 24 октября 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
990 $
Цена в валюте аукциона 990 USD
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе La Galerie Numismatique - April 7, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1680 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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