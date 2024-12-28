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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1680 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1680 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 6 пенсов 1680 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1680 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.

Сохранность
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  • London Coins (3)
  • Spink (3)
Великобритания 6 пенсов 1680 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 6 пенсов 1680 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 6 пенсов 1680 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1680 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1680 на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1680 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1680 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1680 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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