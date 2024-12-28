Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1680 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1680 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 18 марта 2015.
Сохранность
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- Spink (3)
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