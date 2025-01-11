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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1680 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1680 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1680 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1680 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1431 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 19 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
15934 $
Цена в валюте аукциона 14000 CHF
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе CNG - January 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 1, 2011
Продавец SINCONA
Дата 1 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Cayón - December 11, 2008
Продавец Cayón
Дата 11 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 21, 2008
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 13, 2006
Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 3, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 3 мая 2005
Сохранность F
Цена
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 3, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 3 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе UBS - January 25, 2005
Продавец UBS
Дата 25 января 2005
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Великобритания 5 гиней 1680 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность AU53 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1680 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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