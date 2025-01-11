Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1680 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1680 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1431 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 19 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
15934 $
Цена в валюте аукциона 14000 CHF
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
19000 $
Цена в валюте аукциона 19000 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 13 сентября 2006
Сохранность MS61 NGC
Цена
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