Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1680 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1680 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 4280 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6900 USD. Торги состоялись 10 сентября 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- CNG (3)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (6)
- Downies (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (7)
- London Coins (10)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- NOONANS (1)
- Spink (8)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 1200 AUD
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 1 крона 1680 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск