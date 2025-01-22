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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1680 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1680 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1680 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1680 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 4280 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6900 USD. Торги состоялись 10 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 1200 AUD
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - August 31, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
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Великобритания 1 крона 1680 "Четвертый тип" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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