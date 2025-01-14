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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1680 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1680 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1680 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1680 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2479 проданному на аукционе London Coins LTD за 2750 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
3117 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
1781 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1680 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1680 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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