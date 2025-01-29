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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1680 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1680 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1680 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1680 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (3)
Великобритания 1 шиллинг 1680 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1680 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность FR
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1680 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1680 "Второй тип" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1680 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
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