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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1680 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья на обеих сторонах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1680 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1680 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1680 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Spink UK за 3800 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
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Великобритания 1 шиллинг 1680 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
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