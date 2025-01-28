Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1680 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1680 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1166 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Где продать?
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