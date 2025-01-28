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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1680 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1680 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1680 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1680 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1166 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1680 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2204 $
Цена в валюте аукциона 2200 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1680 "Второй тип" на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность F
Цена
890 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1680 "Второй тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1680 "Второй тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1680 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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