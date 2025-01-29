Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1680 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1680 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 7400 GBP. Торги состоялись 27 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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