flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1680 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1680 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1680 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1680 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 7400 GBP. Торги состоялись 27 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • SINCONA (1)
Великобритания 2 гинеи 1680 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
9693 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1680 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1680 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1680 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть