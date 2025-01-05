Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1680 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: TimeLine Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1680
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1680 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 26 ноября 2009.
Сохранность
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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