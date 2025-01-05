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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1680 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1680 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1680 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1680 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Spink UK за 200 GBP. Торги состоялись 26 ноября 2009.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1680 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1680 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1680 на аукционе CNG - July 7, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1680 на аукционе CNG - July 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1680 на аукционе TimeLine Auctions - June 7, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1680 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1680 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
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