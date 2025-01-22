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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1680 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1680 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1680 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Roxbury’s Auction House

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1680
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1680 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 350 проданному на аукционе St James’s Auction за 450 GBP. Торги состоялись 26 апреля 2022.

Сохранность
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  • Roxbury’s (1)
Великобритания Пенни 1680 на аукционе Roxbury’s - October 21, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 21 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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