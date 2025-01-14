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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "II"

Аверс монеты - 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" Обозначение номинала "II" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" Обозначение номинала "II" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33011 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Nihon - December 15, 2024
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 30000 JPY
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Roma Numismatics - August 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU58
Цена
******
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - August 18, 2022
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - February 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1660 "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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