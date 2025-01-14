2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33011 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

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