Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "II"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 пенса
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33011 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU58
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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