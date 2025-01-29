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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1672 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1672 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1672 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1672 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе NOONANS за 70 GBP. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
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  • CNG (2)
  • Coinhouse (1)
  • NOONANS (1)
Великобритания 2 пенса 1672 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 2 пенса 1672 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1672 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Великобритания 2 пенса 1672 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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