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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1672 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1672 Первый тип
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 гинея 1672 Третий тип
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 гинея 1672 Четвертый тип
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1672 Первый тип
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1672 Второй тип
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1672 Третий тип
Средняя цена 310 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1672 Третий тип
Средняя цена 320 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1672 Четвертый тип
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1672 Второй тип
Средняя цена 480 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1672
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1672
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1672
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1672
Средняя цена 110 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1672
Средняя цена 960 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Фартинг 1672
Средняя цена 350 $
Продажи
3 74
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