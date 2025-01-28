Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1672 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1672
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1672 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 24110 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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