flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1672 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1672 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1672 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1672 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 24110 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3290 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • London Coins (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 гинея 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Великобритания 1 гинея 1672 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1 гинея 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1672 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1672 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 мая 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1672 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1672 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть