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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1672 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1672 года - цена монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 пенни 1672 года - цена монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1672
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1672 года. Это медная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Spink UK за 2800 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2015.

Сохранность
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Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Spink - December 13, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность FR
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность PF58 BN NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Spink - December 2, 2015
Продавец Spink
Дата 2 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Spink - December 2, 2015
Продавец Spink
Дата 2 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF55 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Heritage - August 11, 2001
Великобритания 1/2 пенни 1672 на аукционе Heritage - August 11, 2001
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2001
Сохранность XF
Цена
******
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