Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1672 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1672
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1672 года. Это медная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1169 проданному на аукционе Spink UK за 2800 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность PF58 BN NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF55 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?
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