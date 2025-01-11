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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Медные монеты 1/2 пенни Карла II - Великобритания

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1/2 пенни 1672-1675

Год Знак Описание Продажи Продажи
1672 0 151673 0 611675 0 31
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