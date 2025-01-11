Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1675 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1675 года. Это медная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе The New York Sale за 3000 USD. Торги состоялись 5 января 2016.
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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