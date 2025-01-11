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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1675 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1675 года - цена монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 пенни 1675 года - цена монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1675 года. Это медная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1041 проданному на аукционе The New York Sale за 3000 USD. Торги состоялись 5 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе CNG - November 20, 2024
Продавец CNG
Дата 20 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Heritage - June 8, 2023
Продавец Heritage
Дата 8 июня 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе CNG - September 7, 2016
Продавец CNG
Дата 7 сентября 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе New York Sale - January 6, 2016
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе DNW - November 12, 2015
Продавец DNW
Дата 12 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1675 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1675 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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