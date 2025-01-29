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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1675 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1675 Первый тип
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 гиней 1675 Первый тип Слон
Средняя цена 140000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 гиней 1675 Первый тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 гинеи 1675 Второй тип
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 гинея 1675 Четвертый тип
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 гинея 1675 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 960 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1675 Второй тип
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1675 Третий тип
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1675 Четвертый тип
Средняя цена 200 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1675 Второй тип
Средняя цена 680 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1675 Второй тип Перья на обеих сторонах
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1675 Третий тип
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
6 пенсов 1675
Средняя цена 360 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1675
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1675
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 пенса 1675
Средняя цена 240 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1675
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1675
Средняя цена 750 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
Фартинг 1675
Средняя цена 670 $
Продажи
0 113
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