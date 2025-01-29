Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Каталог
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
В аукционах
В каталоге
Смотреть все
Смотреть все
Требования к фото
Одна сторона
Вторая сторона
Вторая сторона
или
Искать
Искать
Искать
Загрузить фотографию монеты
Перетащите фото сюда
или
Выберите фотографии
Вставить из буфера
Требования к фото
Требования к фото
Понятно
Главная
Каталог
Великобритания
1675
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Главная
Каталог
Великобритания
1675
Монеты Великобритании 1675 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
5 гиней 1675 Первый тип
Средняя цена
38000 $
Продажи
0
12
5 гиней 1675 Первый тип
Слон
Средняя цена
140000 $
Продажи
0
4
5 гиней 1675 Первый тип
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 гинеи 1675 Второй тип
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
4
1 гинея 1675 Четвертый тип
Средняя цена
2900 $
Продажи
0
13
1 гинея 1675 Четвертый тип
Слон и замок
Средняя цена
960 $
Продажи
0
3
1/2 гинеи 1675 Второй тип
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
3
Серебряные монеты
1 крона 1675 Третий тип
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
17
1/2 кроны (Полукрона) 1675 Четвертый тип
Средняя цена
200 $
Продажи
0
26
1 шиллинг 1675 Второй тип
Средняя цена
680 $
Продажи
0
7
1 шиллинг 1675 Второй тип
Перья на обеих сторонах
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
5
1 шиллинг 1675 Третий тип
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
14
6 пенсов 1675
Средняя цена
360 $
Продажи
0
30
4 пенса (1 Грот) 1675
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1675
Средняя цена
60 $
Продажи
0
4
2 пенса 1675
Средняя цена
240 $
Продажи
0
1
Пенни без года (1662-1685)
Обозначение номинала "I"
Средняя цена
170 $
Продажи
0
11
Пенни 1675
Средняя цена
140 $
Продажи
0
2
Медные монеты
1/2 пенни 1675
Средняя цена
750 $
Продажи
0
31
Фартинг 1675
Средняя цена
670 $
Продажи
0
113
Лучшие предложения
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион
29 янв. 2025
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
22 янв. 2025
Rhenumis
Аукцион
14 янв. 2025
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить
Открыто по подписке
Открыть