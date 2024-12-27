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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1675 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья на обеих сторонах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1675 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1675 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1675 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе Spink UK за 2200 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
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  • DNW (1)
  • Spink (3)
  • St James’s (1)
Великобритания 1 шиллинг 1675 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
1465 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1675 "Второй тип" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1801 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1675 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность G
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Второй тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность FR
Цена
******
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Где продать?

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