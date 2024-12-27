Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1675 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Перья на обеих сторонах
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1675 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе Spink UK за 2200 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
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- DNW (1)
- Spink (3)
- St James’s (1)
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1801 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Где продать?
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