Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1675 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1675 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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