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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1675 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1675 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 6 пенсов 1675 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1675 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 26 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Spink - July 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе Morton & Eden - June 15, 2017
Продавец Morton & Eden
Дата 15 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1675 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1675 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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