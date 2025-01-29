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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1675 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 3 пенса 1675 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса 1675 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1675 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 170 GBP. Торги состоялись 8 марта 2022.

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Великобритания 3 пенса 1675 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания 3 пенса 1675 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания 3 пенса 1675 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1675 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1675 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Великобритания 3 пенса 1675 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 78 USD
Великобритания 3 пенса 1675 на аукционе CNG - August 18, 2021
Великобритания 3 пенса 1675 на аукционе CNG - August 18, 2021
Продавец CNG
Дата 18 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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