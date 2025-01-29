Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1675 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 3 пенса
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1675 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 170 GBP. Торги состоялись 8 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 78 USD
Где продать?
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