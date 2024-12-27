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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1675 года "Первый тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 5 гиней 1675 года "Первый тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1675 года "Первый тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1675 года "Первый тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 160000 GBP. Торги состоялись 14 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (1)
Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
26053 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
219539 $
Цена в валюте аукциона 160000 GBP
Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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