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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1675 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1675 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1675 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1675 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1675 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2405 $
Цена в валюте аукциона 2400 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1675 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
700 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1675 "Второй тип" на аукционе Spink - June 26, 2013
Продавец Spink
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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