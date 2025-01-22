Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1675 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1675 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
4008 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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