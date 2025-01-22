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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1675 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1675 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1675 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1675 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Spink UK за 8000 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
4008 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
1674 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F15 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе CNG - December 15, 2021
Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе CNG - December 15, 2021
Продавец CNG
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 12, 2004
Великобритания 1 гинея 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 12, 2004
Продавец Heritage
Дата 12 января 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1675 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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