flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1675 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1675 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1675 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1675 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1006 проданному на аукционе Spink UK за 2900 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (7)
  • London Coins (3)
  • Spink (5)
  • Teutoburger (1)
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
1211 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность F15 PCGS
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Teutoburger - December 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - December 1, 2010
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 крона 1675 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1675 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 крона Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть