Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1675 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1675 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1006 проданному на аукционе Spink UK за 2900 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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