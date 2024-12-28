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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1675 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1675 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1675 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1675 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2009 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 90000 CHF. Торги состоялись 10 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
  • UBS (1)
Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
102430 $
Цена в валюте аукциона 90000 CHF
Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
11371 $
Цена в валюте аукциона 1700000 JPY
Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Spink - January 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе Künker - March 13, 2008
Продавец Künker
Дата 13 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1675 "Первый тип" на аукционе UBS - January 28, 2003
Продавец UBS
Дата 28 января 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1675 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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