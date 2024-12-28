Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1675 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1675 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2009 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 90000 CHF. Торги состоялись 10 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
102430 $
Цена в валюте аукциона 90000 CHF
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
11371 $
Цена в валюте аукциона 1700000 JPY
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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