Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1675 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1675 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 24515 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5463 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (2)
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
3808 $
Цена в валюте аукциона 3800 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
5385 $
Цена в валюте аукциона 5000 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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