Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1675 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1675 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 9500 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
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Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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