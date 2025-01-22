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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1675 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1675 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1675 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1675 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 9500 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
1265 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1675 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1675 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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