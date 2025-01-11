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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1675 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1675 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1675 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1675 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
263 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VG10 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - July 3, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - July 3, 2014
Продавец Heritage
Дата 3 июля 2014
Сохранность F15 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1675 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

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