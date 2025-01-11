Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1675 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1675
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1675 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Spink UK за 3200 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
274 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VG10 PCGS
Цена
******
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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