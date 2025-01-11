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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1675 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1675
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

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